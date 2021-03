Xiaomi Mi Band 6 si fa notare grazie a nuove funzionalità interessanti

In seguito alla prima foto emersa qualche giorno fa, la smartband Xiaomi Mi Band 6 torna a far parlare di sé. Infatti, nelle ultime ore sono emerse delle informazioni interessanti relative al dispositivo indossabile dell'azienda cinese.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Gadgets and Wearables, il 2021 potrebbe rappresentare l'anno dell'arrivo di due feature tanto attese, ma assenti per quel che concerne la Mi Band 5 uscita nel 2020. Per chi non lo sapesse, ci riferiamo al monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e al supporto all'assistente vocale Amazon Alexa. Le indiscrezioni sembrano supportate anche dal fatto che Huami, l'azienda dietro a queste smartband, ha recentemente deciso di implementare tali funzionalità su Amazfit Band 5.

Per il resto, non mancano voci di corridoio relative anche al numero di funzionalità sportive, che potrebbe aumentare a un totale di 30. Si fa particolare riferimento alla presenza di pattinaggio su ghiaccio indoor, fitness indoor, HIIT, stretching, ginnastica, pilates, core training, stepper, danza, cricket, zumba, street dance, ping pong, bowling, badminton, kickboxing, boxe, basket e pallavolo.

Infine, si vocifera in merito ad altre funzionalità che potrebbero risultare particolarmente interessanti per un certo tipo di utente. I rumor fanno infatti riferimento alla presenza di una feature che dovrebbe consentire di rispondere ai messaggi mediante alcuni preset, nonché al fatto che Xiaomi Mi Band 6 potrebbe disporre di GPS integrato.

In ogni caso, il numero identificativo del modello sembra essere XMSH15HM e in questi giorni c'è anche chi ipotizza la possibilità che Xiaomi Mi Band 6 non si chiami esattamente così. Tuttavia, per il momento non c'è nulla di certo. Staremo a vedere: l'annuncio potrebbe arrivare entro luglio 2021.