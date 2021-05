Xiaomi Mi Band 6, la nuova smartband già in offerta su Amazon Italia

Dopo aver trattato la promozione relativa a un TV QLED di Samsung, torniamo a dare un'occhiata alle offerte in campo tecnologico lanciate da Amazon Italia. Tuttavia, questa volta ci spostiamo nel mondo degli indossabili. Infatti, il prodotto coinvolto è la smartband Xiaomi Mi Band 6.

Più precisamente, quest'ultima viene venduta a un prezzo di 41,77 euro su Amazon Italia. Il prodotto solitamente verrebbe proposto a 44,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 7%. In ogni caso, al netto dello sconto, che chiaramente non è dei più elevati, risulta interessante notare che la smartband è ora disponibile mediante la versione nostrana del portale ufficiale di Jeff Bezos. Infatti, il prodotto è venduto e spedito da Amazon (ricordiamo che in precedenza, invece, le offerte erano effettuate da rivenditori).

Insomma, Mi Band 6 è appena arrivata ufficialmente nel nostro Paese ed è già in promozione. Tra l'altro, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha messo a listino la smartband. In questo caso, tuttavia, il prezzo è pari a 44,99 euro. Lo stesso vale per Unieuro, che vende il prodotto proprio a 44,99 euro. Inutile dire che anche il portale ufficiale di Xiaomi propone la smartband a 44,99 euro.

Insomma, l'offerta lanciata da Amazon può rappresentare una buona occasione, soprattutto per chi stava attendendo l'arrivo ufficiale del prodotto.