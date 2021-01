Xiaomi Mi Band 6, quando verrà presentata e quale sarà il prezzo?

Xiaomi Mi Band 6 recentemente è apparso online con alcune informazioni interessanti riguardo dimensioni del display, possibile presenza del modulo GPS e tante nuove funzioni per diverse attività sportive. Solo nelle ultime ore, però, si è parlato in particolare della data di approdo sul mercato e il suo prezzo.

Stando infatti a quanto riportato da Gizchina e Notebookcheck, secondo alcune fonti note a quest’ultimo sito Xiaomi sembrerebbe preferire una data di lancio nel mese di giugno per mantenere viva la “tradizione” vista con i modelli usciti fino a oggi a livello globale: da Mi Band 2 a Mi Band 5, infatti, ogni singola smartband è uscita a metà giugno. L’unica eccezione è Mi Band 3, presentata il 31 maggio 2018. Per questo motivo, dunque, possiamo aspettarci un’uscita in Cina nello stesso mese e poi l’arrivo in Occidente della versione globale Mi Smart Band 6 verso luglio.

Per quanto concerne il prezzo, invece, una fonte nota a Notebookcheck ha stimato un costo pari a 40 Euro sul mercato internazionale, esattamente come Mi Smart Band 5. Considerata la competitività che vedremo quest’anno con OnePlus Band e OPPO Band, però, potrebbe essere possibile anche un prezzo di lancio particolarmente aggressivo. Trattandosi comunque di semplici indiscrezioni, invitiamo tutti i lettori a prenderle con le pinze.

A proposito di OnePlus Band, il fitness tracker del colosso di Pete Lau è stato presentato diversi giorni fa e in India risulta avere un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. Per il lancio globale dovremo attendere ancora un po’ di tempo, ma il costo sul mercato di circa 30 Euro non dovrebbe cambiare molto.