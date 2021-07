Xiaomi Mi Band 6 in super offerta su eBay grazie a questo coupon

Anche quest'oggi, eBay propone una serie di sconti molto interessanti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, in giornata odierna segnaliamo una promozione molto interessante sullo Xiaomi Mi Band 6, che grazie ad un coupon può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente.

Nello specifico, il braccialetto per il fitness può essere acquistato a 34,99 Euro. Nella scheda prodotto viene mostrato come prezzo 44,99 Euro, ma utilizzando il coupon "PIT10EUROFF" ed inserendolo nell'apposito campo, il sistema provvederà a stornare i 10 Euro di differenza. Il codice scade il 1 Ottobre 2021 ed è soggetto ai seguenti termini e condizioni:

Codice: PIT10EUROFF

Valore Coupon: 10€

Spesa Minima: 20€

Utilizzi: 5 per ogni utente

Inizio: 11 gennaio 2021 ore 9:00

Fine: 1 ottobre 2021 ore 23.59

Per tutte le informazioni sul coupon , vi rimandiamo alla pagina dedicata.

La spedizione è gratuita e la consegna è stimata tra mercoledì 14 Luglio 2021 e giovedì 15 Luglio 2021. Come metodo di pagamento, invece, è accettato PayPal, G Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Ovviamente sono anche garantiti 30 giorni per il rimborso, con l'acquirente che paga le spese di restituzione. Xiaomi Mi Band 6 beneficia della garanzia cliente di eBay che prevede il rimborso in caso di mancato arrivo del prodotto a casa. Il venditore ha il 98,8% di feedback positivi.