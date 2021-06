Xiaomi Mi Band 6 e TV Samsung 4K in offerta su Mediaworld per il weekend

Mediaworld anche in questo caldo weekend di Giugno ha rinnovato gli sconti del fine settimana. In questo weekend tra i prodotti in promozione troviamo lo Xiaomi Mi Band 6 ed alcuni TV Samsung 4K Ultra HD di varie dimensioni.

Partendo da Xiaomi Mi Band 6, la smartband della compagnia asiatica è disponibile a 39,99 Euro, in calo di 5 Euro rispetto ai 44,99 Euro di listino.

Per quanto concerne i televisori, invece, segnaliamo il Samsung UE82TU8070UXZT da 82 pollici a 1399 Euro, con un risparmio netto di 600 Euro rispetto ai 1999 Euro di listino. In offerta troviamo anche il Samsung Crystal UHD 4K UE50AU7170 da 50 pollici della gamma 2021 a 499 Euro: in questo caso la riduzione di prezzo è di 100 Euro rispetto a quanto imposto dal produttore.

Non mancano le altre promozioni sui TV: l'Hisense 75A7100F da 75 pollici può essere acquistato a 899 Euro, dai 1099 Euro di listino, mentre il Philips OLED 55OLED855 da 55 pollici passa a 1399 Euro, con un risparmio di 600 Euro.

Questa mattina abbiamo anche parlato della promozione di Mediaworld sul TV Samsung QLED The Sero, che può essere acquistato a metà prezzo. Ricordiamo che le offerte del weekend di Mediaworld sono disponibili fino alle 23:59 di domenica.