Xiaomi Mi Box S e cuffie Sony Bluetooth in offerta su Amazon

Nuova giornata di offerte su Amazon Italia. Quest'oggi la piattaforma di vendita di Jeff Bezos propone a prezzi scontati delle cuffie con cancellazione del rumore targate Sony e la Xiaomi Mi Box S, l'Android TV Box della società cinese che può essere acquistata ad un prezzo vantaggioso.

Partendo proprio dalle cuffie WHH900N, si tratta di cuffie over-hear stereo Bluetooth di Sony, che come detto sopra includono un sistema di cancellazione del rumore digitale e controllo touch del padiglione, con microfono integrato che consente di effettuare chiamate hands-free. La batteria, complessivamente, garantisce un'autonomia fino a 28 ore. Le cuffie sono disponibili su Amazon al prezzo speciale di 154 Euro, il 49% in meno rispetto ai 300 Euro di listino, il che si traduce in un risparmio netto di 146 Euro.

Come detto poco sopra, in offerta troviamo anche l'Android TV Box di Xiaomi. Si tratta dell'Mi Box S, che supporta anche il 4K Ultra HD, e consente di installare applicazioni come YouTube e Netflix. A livello software troviamo anche Google Assistant al suo interno.

L'installazione avviene tramite l'ingresso HDMI, e sui televisori 4K HDR è anche presente la possibilità di guardare i contenuti alla massima risoluzione possibile. Il prezzo proposto da Amazon è di 61,47 Euro, il 12% in meno rispetto ai 69,99 Euro precedenti.