Xiaomi Mi Box S ed iPad Mini 4 in sconto su Amazon oggi 16 Giugno

Per la giornata di oggi, Amazon propone a prezzo scontato alcuni prodotti interessanti, tra cui il nuovo iPad Mini che Apple ha lanciato sul mercato qualche mese fa. Uno sconto molto conveniente arriva anche su Mi Box S di Xiaomi.

Partendo proprio da Xiaomi Box S, si tratta di un Android Box basata su Android 8.1 con supporto al 4K Ultra HD e Dolby Audio, che beneficia anche del controllo remoto di Google Assistant. Amazon lo propone al prezzo scontato di 66,99 Euro, l'11% in meno rispetto ai 74,99 Euro, per un risparmio netto di 8 Euro. A livello tecnico è anche presente il Chromecast integrato, ed un telecomando con supporti ai comandi vocali.

Per quanto riguarda l'iPad Mini 4, la versione proposta a prezzo scontato è quella con scocca in oro, supporto al WiFi + Cellular e 128 gigabyte di memoria interna, che può essere acquistata a 449 Euro, 120 Euro in meno rispetto ai 569 Euro imposti dal produttore. iPad Mini 4 include uno schermo Retina da 7,9 pollici con rivestimento antiriflesso, processore A8, sensore per le impronte digitali Touch ID, fotocamera FaceTime frontale da 8 megapixel ed audio a due altoparlanti. Nella scheda tecnica si legge che il tablet garantisce fino a 10 ore di autonomia.