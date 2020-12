Xiaomi Mi eBook Reader Pro ufficiale: 300PPI a meno di 150€!

Xiaomi ha finalmente ufficializzato il lancio di Mi eBook Reader Pro, la versione migliorata del modello 2019, al prezzo di 1099 yuan, al cambio meno di 140€. Al momento non si sa quando sarà disponibile per il mercato europeo ma sulla carta si tratta di un modello estremamente interessante.

Il nuovo lettore di casa Xiaomi, recentemente diventato il terzo produttore di smartphone al mondo, ospita un generosissimo display e-ink da 7,8 pollici, contro i 6 pollici della scorsa generazione. La risoluzione del pannello, ora di 1872x1404 pixel, permette una densità di 300PPI, contro i 212 dell'anno scorso. Lo schermo prevede ben 24 livelli di retroilluminazione, offrendo anche un viraggio da luce fredda a calda.

Sebbene la concorrenza spietata di Kindle possa far paura a molti, questo prodotto, per via del suo polliciaggio, si colloca su una fascia concorrenziale decisamente più rilassata, dove il maggior competitor rimane Kobo Aura One.

Il cuore pulsante di Mi Reader è un processore quad-core Allwinner da 1.8GHz a basso consumo. Ha un controller EPDC hardware per una maggiore fluidità nello sfogliare le pagine e un singolo taglio di memoria da 2/32GB.

La connettività è garantita da un modulo WLAN che permette l'importazione di librerie da Baidu Netdisk. Il software permetterà di leggere file nei formati TXT, EPUB, PDF, DOC e XLS ed è ragionevole pensare che lo store preinstallato sarà DUOKAN come nella precedente iterazione così come sarà supportato il sideload dei propri ebook.

Stando alle dimensioni di appena 192.1x138.6mm, l'azienda cinese dichiara che il formato sarà estremamente simile a un foglio A5, con un peso di 251g e uno spessore di appena 7mm.

A completare le caratteristiche finora note, una batteria da 3200mAh con supporto alla ricarica da 10W, che ci permetterà di leggere fino a 70 giorni con una singola carica.

In attesa di provare i prossimi flagship con Snapdragon 888, almeno avremo qualcosa da leggere!