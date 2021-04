Al via lo Xiaomi Mi Fan Festival 2021: cinque giorni di offerte su tantissimi prodotti

Pochi giorni dopo il mega evento in cui sono state presentate tantissime novità per i propri utenti, Xiaomi lancia l'Mi Fan Festival 2021, che prende il via oggi 1 Aprile e terminerà il 5 del mese. Gli utenti avranno l'opportunità di accedere a tanti sconti su varie categorie di prodotti.

Nella giornata di oggi il Redmi Note 8 Pro nella configurazione 6/64GB è disponibile a 129,90 Euro, mentre Domani il Redmi Note 9 Pro sempre con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage può arrivare a 179,90 Euro, a seconda dei like che prende.

Per lo Xiaomi Mi Smart Band 5, invece, è prevista una riduzione che potrebbe portare il prezzo a 19,99 Euro dai 39,99 Euro di listino. Anche in questo caso il prezzo scenderà in base ai like.

Disponibili anche le promozioni di lancio su vari smartphone: Mi 11 lite 6/64GB ad esempio può essere acquistato a 299,90 Euro dai 329,90 Euro precedenti, mentre per la versione da 128Gb di memoria è possibile risparmiare 30 Euro.

Tra le offerte speciali troviamo Poco M3 a 139,90 Euro per la variante con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage, e 159,90 Euro per quella con 4/128GB.

Tutte le offerte sono disponibili a questo indirizzo.