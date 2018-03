Xiaomi Mi Gaming Laptop ufficiale: design meno aggressivo e GTX 1060

Durante la conferenza ditenutasi aquesta mattina, la società ha presentato, oltre a Mi MIX 2S , il suo nuovodella serie, con un design meno aggressivo della media.

Xiaomi ha sottolineato la volontà di presentare un laptop da gaming con un design più simile ai normali portatili che a quelli già visti in questo settore. Infatti, la società ritiene che sia difficile "portare questi prodotti a lavoro". Per questo, Mi Laptop non presenta alcun tipo di linee aggressive, alle quali gli altri produttori ci hanno abituati, senza disdegnare però una tastiera con retroilluminazione attivabile e prestazioni degne di nota.

A livello di caratteristiche tecniche, il laptop in questione presenta un display da 15.6 pollici, 8/16GB di RAM, 128/256GB di SSD, 1TB di HDD e una GPU NVIDIA GTX 1060 o GTX 1050 Ti. Xiaomi ha inoltre progettato un sistema di raffreddamento in cui sono presenti quattro fessure attorno al laptop per dissipare correttamente il calore. Non mancano anche il supporto a Dolby Atmos e una tastiera RGB che supporta oltre 16 milioni di colori.

Per quanto riguarda il prezzo, si parla di 8999 yuan (circa 1151 euro) per la variante 16GB/256GB/GTX1060 e di 5999 yuan (circa 767 euro) per quella da 8GB/128GB/GTX1050Ti.