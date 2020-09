Xiaomi, Mi Health userà la fotocamera per misurare la frequenza cardiaca

L’app di Xiaomi Mi Health quando è stata lanciata era molto basilare, ma ora pian piano gli sviluppatori stanno aggiungendo sempre più funzioni interessanti. Con l’arrivo di MIUI 12, in particolare, Xiaomi ha migliorato la precisione del contapassi e dell’analisi del sonno, ma anche introdotto una nuova funzione per misurare il battito cardiaco.

La versione 2.7.4 di Mi Health infatti sarà in grado di misurare la frequenza cardiaca semplicemente ponendo un dito sopra la fotocamera e analizzando il flusso sanguigno catturando immagini della pelle illuminata dal flash. Per usare questa funzione bisognerà accedere alla sezione “Pulse”, cliccare il bottone situato in basso a destra e seguire le istruzioni date dall’app. Una volta finita l’analisi del dito, Mi Health chiederà che tipo di informazioni e statistiche far apparire sullo schermo tra le opzioni “Condizione Generale”, “Riposo” e “Dopo attività fisica”.

Questo aggiornamento arriverà nelle prossime giornate su tutti i dispositivi con Mi Health; se volete sapere qualcosa in più riguardo questa tecnologia chiamata fotopletismografia (o PPG) eccovi un paper dedicato.

Intanto, Xiaomi sta anche pensando a tanti altri prodotti innovativi come lo smartphone con fotocamera sotto al display, il quale potrebbe arrivare quest’ottobre sul mercato nel tentativo di offrire un’alternativa al telefono ZTE Axon A20 5G; o anche a questo smartphone con due fotocamere pop-up anziché una.