Xiaomi Mi Max 3 si mostra in alcuni render rilasciati da Xiaomi

E' innegabile che, almeno al momento, lo smartphone targato Xiaomi più chiacchierato sia l'Mi Max 3, che il colosso cinese dovrebbe lanciare nel giro di un paio di giorni. Nella nottata italiana, il fondatore della compagnia, Bin Lin, ha diffuso una serie di immagini che mostrano proprio il dispositivo.

I rendering, che vi proponiamo come sempre in calce alla notizia, forniscono delle indicazioni estremamente importanti sul design del dispositivo, rispetto ai leaks emersi in precedenza. Inoltre, provenendo da una fonte direttamente coinvolta nello sviluppo dello stesso prodotto, possono essere considerati a tutti gli effetti ufficiali.

Come si può vedere dalle immagini, sulla scocca frontale è presente il grosso display IPS da 6,9 pollici con cornici, però, piuttosto spesse, nonostante negli ultimi tempi il trend del mercato sia stato diametralmente opposto, con i produttori che hanno preferito cornici sottili.

Resta il dubbio sui materiali: probabilmente la parte posteriore del dispositivo è in metallo, ma come notato da molti assomiglia al Redmi Note 5 Pro e Redmi 6 Pro, mentre salta all'occhio il posizionamento della doppia fotocamera, che ricorda quella di iPhone X ed Huawei P20 Pro, riprendendo il design così detto "a semaforo".

A livello di colorazioni, probabilmente il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni oro, blu e nero. Sulla scheda tecnica, invece, ancora non abbiamo indicazioni.