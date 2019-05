Xiaomi Mi Mix 2 è in offerta al prezzo più basso di sempre da Esselunga

Dopo aver recentemente scontato Samsung Galaxy S10e, Esselunga continua le sue promozioni dedicate al mondo degli smartphone, che spesso offreno costi più bassi anche rispetto a quelli che si possono trovare online. Non poteva ovviamente essere da meno la promozione legata a Xiaomi Mi Mix 2.

Infatti, stando a quanto segnalato dai colleghi di TuttoAndroid, lo smartphone viene venduto a un prezzo di appena 185,40 euro, ovvero oltre 140 euro in meno rispetto al costo di vendita su Amazon Italia e oltre 200 euro in meno rispetto al prezzo nelle grandi catene di elettronica come MediaWorld. Infatti, al momento in cui scriviamo, Xiaomi Mi Mix 2 viene venduto a 328 euro su Amazon Italia e a 399 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Insomma, stiamo parlando di un'offerta che potrebbe fare gola a molti utenti.

La variante venduta da Esselunga è quella da 6/64GB e la promozione è valida solamente negli store fisici (e non online). Non abbiamo però maggiori informazioni in merito ai punti vendita aderenti, quindi dovrete informarvi direttamente sul posto per ulteriori dettagli. In ogni caso, lo sconto sembra essere riservato ai possessori delle carte fedeltà Fìdaty Card. Il dispositivo è recentemente stato "sostituito" sul mercato da Xiaomi Mi Mix 3 ed è quindi ovvio che ci siano sconti di questo genere. Tuttavia, Xiaomi Mi Mix 2 è ancora oggi un ottimo smartphone, soprattutto a un prezzo del genere, visto che monta un processore Qualcomm Snapdragon 835 e dispone di un display "all-screen" da 5,99 pollici. Per ulteriori dettagli in merito allo smartphone, vi consigliamo di consultare la nostra notizia dedicata a Xiaomi Mi Mix 2.