Xiaomi Mi MIX 2020 trapela online in alcune strane immagini

La gamma Xiaomi Mi MIX ha sempre potuto vantare dei display con elevato screen-to-body ratio, dato che con questa serie l'azienda cinese ha voluto puntare a un design "all-screen". Il prototipo Xiaomi Mi MIX Alpha incarna alla perfezione questo concetto, portandolo all'ennesima potenza. Tuttavia, in futuro potrebbe cambiare qualcosa.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, recentemente sono trapelate online delle presunte immagini relative allo smartphone Xiaomi Mi MIX 2020 (quelle che potete vedere a corredo della notizia). Questi render mostrano un dispositivo piuttosto diverso da quanto abbiamo visto in passato con questa gamma, dato che qui troviamo un pannello senza notch e fori, ma con bordi evidenti e sensori fotografici e pulsanti fisici spostati a destra (non sul lato, proprio sul bordo destro).

Un design piuttosto atipico, che però lascia spazio a più di qualche dubbio in merito alla veridicità delle immagini. Infatti, secondo diversi utenti una scelta di questo tipo potrebbe andare a vanificare l'obiettivo originale della serie Xiaomi Mi MIX, ovvero garantire un design "all-screen" senza bordi. Sicuramente si tratterebbe di un look originale, che difficilmente si è visto sul mercato, ma probabilmente potrebbe non piacere a una certa tipologia di utenti.

In ogni caso, le immagini mostrano anche il retro dello smartphone, in cui sembrano essere presenti tre fotocamere (tra cui una lente periscopica). Per il resto, dovete sapere che inizialmente si pensava che questi render provenissero da materiale promozionale, ma successivamente è emerso che potrebbero provenire da un brevetto.