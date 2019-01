Xiaomi Mi Mix 3 arriva in Italia a partire da 499 Euro

Xiaomi ha annunciato che dal prossimo 9 Gennaio potrà essere acquistato in Italia il top di gamma 2018 Mi Mix 3. Il dispositivo sarà disponibile su Mi.com al prezzo speciale di lancio di 499 Euro IVA inclusa.

Mi MIX 3 vanta una fotocamera che ha ottenuto un punteggio di 108 nella speciale classifica di DxOMark, una nuova variante Sapphire Blue, e un carica batterie wireless da 10W incluso nella confezione. Mi MIX 3 in vendita nelle colorazioni Sapphire Blue e Onyx Black, presso gli Authorized Mi Store e su mi.com, nella versione 6GB + 128GB di memoria, al prezzo di 549€ (IVA inclusa). Nelle prossime settimane, Mi MIX 3 sarà disponibile nella colorazione Jade Green, in esclusiva su mi.com.

Il meccanismo brevettato a scorrimento magnetico di Mi MIX 3 incorpora magneti al neodimio accuratamente calibrati. Una volta che lo schermo viene spinto verso il basso, lo slider magnetico si attiva immediatamente, svelando la fotocamera interna. Xiaomi ha dedicato considerevoli risorse al processo di produzione per garantire che lo slider abbia una durata di circa 300.000 movimenti.

Questo design, non solo crea spazio per le fotocamere anteriori e per l’antenna, ma permette anche una visualizzazione full-screen ai massimi livelli. Mi MIX 3 è dotato di un display AMOLED FHD+ Samsung da 6,39”, con una risoluzione di 2340x1080 pixel con un rapporto 19,5:9. Le cornici di questo modello sono state ulteriormente ridotte rispetto al suo predecessore per ottenere un rapporto schermo/scocca estremo, pari al 93,4%.

Al meccanismo di scorrimento è possibile associare differenti funzionalità, come per esempio lo sblocco del telefono per rispondere alle chiamate. Inoltre, lo slider è dotato di una speciale funzionalità di gioco che consente agli utenti di effettuare uno screenshot, attivare la registrazione dello schermo o nascondere le notifiche durante il gioco.