Xiaomi Mi MIX 3 avrà uno schermo OLED Samsung 2K e uscirà a 569 dollari

Dopo l'arrivo di OPPO Find X e Vivo NEX, smartphone che hanno rivoluzionato l'idea di schermo edgeless, secondo le notizie trapelate anche Xiaomi Mi MIX 3 opterà per un rapporto schermo-superficie elevato ed una fotocamera motorizzata.

I rumor trapelano da un giornale cinese che, tramite uno screenshot, hanno mostrato dettagli interessanti riguardanti la punta di diamante Xiaomi. Lo smartphone dovrebbe uscire al prezzo di 569 dollari (3.899 Yuan): vi ricordiamo però che l'azienda cinese ha intenzione di venderlo solo nel proprio paese e quindi se in futuro verrà esportato in Europa e in America, avrà probabilmente un prezzo superiore. Lo schermo, un Samsung OLED 2.880 x 1.440, potrebbe implementare un sensore di impronte digitali interno, ricalcando le manovre effettuate dalla produzione Vivo.

Contrastante è invece l'informazione riguardante la possibilità di una fotocamera pop-up: questo, oltre che aggiungere una durata vitale al motore che la gestisce, vedrebbe perdere al Mi MIX la sua resistenza all'acqua e alla polvere. Confermato infine lo Snapdragon 845 e i 6GB di RAM, oltre che il supporto alla Ricarica Rapida 4.0+ di Qualcomm. Probabilmente la politica adottata da Xiaomi si rifletterà anche sul Mi MIX 3, che potrebbe perdere l'ingresso jack per le cuffie (come tutti i dispositivi d'alta fascia dell'azienda).