Xiaomi Mi MIX 3: lancio fissato al 15 ottobre? Un teaser sembra dare conferma

Dopo il successo di Xiaomi Mi MIX 2, sembra proprio che la società cinese sia vicina ad annunciare il nuovo smartphone appartenente in questa gamma. Infatti, i rumor emersi online nelle ultime settimane sembrano tutti concordi: Mi MIX 3 sarà annunciato tra poco. Oggi, però, arriva anche una possibile data: il 15 ottobre.

Infatti, stando a quanto riportato anche dai colleghi di Gizchina, un teaser apparso sul noto social network cinese Weibo, che potete vedere qui sotto, descriverebbe quel giorno come quello prescelto da Xiaomi per presentare il suo nuovo top di gamma. Inoltre, sembra che l'evento avrà una location particolarmente ricercata, anche se non sappiamo esattamente quale.

Per quanto riguarda Xiaomi Mi MIX 3, in realtà i rumor non hanno descritto molto lo smartphone in questione. Infatti, sembra che sarà uno dei primi smartphone a supportare il 5G e che monterà un display Samsung OLED con risoluzione 2K (2880 x 1440 pixel). Non dovrebbero mancare anche un processore Qualcomm Snapdragon 845, 6GB di RAM e il supporto al Quick Charge 4.0. Si parla però della possibilità che venga rimosso il jack per le cuffie, staremo a vedere.

Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo flagship della società cinese dovrebbe disporre di un costo concorrenziale: 3899 yuan, ovvero circa 500 euro al cambio attuale.