Xiaomi Mi Mix 3 ufficiale in Italia: arriva lo smartphone con scocca estraibile

Dopo essere stato annunciato lo scorso 25 ottobre, Xiaomi ha finalmente svelato la data di uscita in Italia del nuovo smartphone con scocca estraibile. L'ufficialità è arrivata attraverso un video pubblicato su YouTube.

Infatti, in un fermo immagine si può chiaramente vedere la scritta "Mi Mix 3 - 09/01/2019". Quindi la data ufficiale di lancio in Italia di Xiaomi Mi Mix 3 è il 9 gennaio 2019.

Lo smartphone include tante novità, soprattutto a livello estetico. Sparisce infatti il notch, a favore di un sistema di fotocamere scorrevoli, che hanno consentito al produttore cinese di rimuovere la tanto discussa e criticata tacca e quindi di fornire un dispositivo con un rapporto schermo-corpo del 93,4%, un risultato ottenuto anche attraverso la riduzione della cornice inferiore del display che è stata tagliata di quasi 4,5 millimetri rispetto ad Mi Mix 2S.

Il pannello frontale, OLED, è da 6,4 pollici 1080p. In totale sono presenti quattro telecamere: sul retro troviamo due lenti da 12 megapixel grandangolari e con teleobiettivo, mentre quella frontale è da 24 megapixel supportata da un sensore da 2 megapixel. Sempre sulla scocca posteriore, troviamo un sensore per le impronte digitali, che consente di sbloccare il dispositivo in maniera molto semplice.

Come la maggior parte dei top di gamma 2018, anche Mi Mix 3 include un processore Snapdragon 845, accompagnato da ben 10 gigabyte di RAM. Xiaomi ha anche mostrato un caricabatterie wireless da 10W, ma non è noto se lo includerà nella confezione o meno. Altro aspetto importante è rappresentato dal supporto al 5G, di cui si era già parlato in precedenza. La versione 5G infatti è pronta per essere distribuita in Europa il prossimo anno.

Non abbiamo ulteriori informazioni invece, per quanto riguarda il prezzo.