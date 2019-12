Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe arrivare tra meno di un mese: primo smartphone del 2020?

La serie di smartphone Xiaomi Mi MIX è stata molto importante per l'Italia. Infatti, Mi MIX 3 è stato il primo dispositivo 5G ad arrivare nel nostro Paese e ancora oggi risulta essere uno degli smartphone di questo tipo meno costosi presenti sul mercato. Per questo motivo, l'hype per Xiaomi Mi MIX 4 è alle stelle tra gli appassionati.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, la data di presentazione dello smartphone dovrebbe essere fissata per il 10 gennaio 2020. Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe quindi essere il primo smartphone ad arrivare nel corso del prossimo anno, a meno che la concorrenza non si affretti a lanciare altri dispositivi.

Stando alle indiscrezioni, l'annuncio dovrebbe arrivare nel contesto dell'edizione 2020 del CES di Las Vegas, che si terrà da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio. Vista l'importanza dell'evento, non è difficile pensare che i produttori di smartphone abbiano messo da parte degli annunci importanti per effettuarli durante il CES.

Tornando a Xiaomi Mi MIX 4, i rumor lo descrivono come uno smartphone montante una fotocamera sotto al display. I primi benchmark trapelati online hanno fatto segnare un totale di 728 punti in single-core e di 2776 punti in multi-core su GeekBench. A quanto pare non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più.