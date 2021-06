Xiaomi Mi Mix 4 si mostra nelle prime foto reali, ecco come sarà!

Xiaomi Mi Mix 4 torna protagonista di alcune indiscrezioni di mercato, questa volta addirittura con le prime, presunte fotografie reali dello smartphone che, alla fine, non fanno altro che confermare le voci diffuse da Ice Universe riguardo la presenza della fotocamera frontale sotto al display.

Le fotografie reali in questione sono apparse sul social cinese Weibo in un breve post completamente dedicato a Xiaomi Mi Mix 4 e a come sarà lo schermo: tra le indiscrezioni più recenti e le immagini possiamo già definire chiaramente che l’effetto visivo è mozzafiato, dato che si tratta di un pannello con risoluzione 1080p fornito da Huaxing Optoelectronics, bordi curvi, sensore di impronte digitali in-display e soprattutto fotocamera under-display.

Ricordiamo, inoltre, che Ice Universe parlava di uno schermo Dual Edge AMOLED Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz. In altre parole, Xiaomi sembrerebbe essere particolarmente interessata a rendere Mi Mix 4 uno smartphone innovativo specialmente per quanto riguarda le prestazioni lato visivo, dunque sia per quanto concerne lo schermo in sé che la fotocamera, dato che si parla di tre lenti posteriori (50MP + 48MP + 48MP) firmate Sony.

Per quanto riguarda il periodo di lancio al momento si è ancora in alto mare: altri tipster su Weibo hanno affermato che Mi Mix 4 potrebbe giungere sul mercato nel Q3 2021, accompagnato in seguito da Mi Fold 2 e Mi 12 tra fine 2021 e inizio 2022.

Sotto la scocca, invece, secondo ulteriori voci dovrebbe apparire la tecnologia di ricarica rapida più potente al mondo.