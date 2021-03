Xiaomi Mi Mix 4 Pro sarà il primo smartphone pieghevole del brand cinese?

Xiaomi domani presenterà la sua nuova serie di smartphone Redmi Note 10, uno dei primi modelli attesi per il lancio nel 2021. Tra questi, uno in particolare è stato il protagonista di una serie di indiscrezioni online nelle ultime ore, ovvero il primo smartphone pieghevole del brand cinese, attualmente atteso con il nome Mi Mix 4 Pro Max.

È stato Ross Young, fondatore delle società di ricerca Display Supply Chain Consultants e DisplaySearch, a diffondere questa notizia tramite Twitter nei primi giorni di marzo, dando vita a diverse discussioni riguardanti il futuro dei foldable secondo Xiaomi. In particolare, ha dichiarato che sarà China Star a fornire il display pieghevole e non SDC, la quale invece sarebbe al lavoro su un altro tipo di pannello più grande e dalla piegatura interna anziché esterna da lanciare sempre nel 2021 in un altro prodotto.

Inoltre, in precedenza è stato riferito che gli schermi per i primi smartphone pieghevoli proposti da Xiaomi saranno forniti da Samsung: lo stesso Young ha già confermato che Samsung Display fornirà pannelli pieghevoli all’azienda cinese in futuro per un altro dispositivo mobile. Per quanto concerne il resto delle specifiche tecniche, invece, ci sono ancora molti dubbi. In ogni caso, l’invito nostro è quello di prendere queste indiscrezioni con le pinze.

Nel mentre Xiaomi ha lanciato già il nuovo top di gamma Mi 11 anche in Italia: ora, infatti, lo potete trovare su Amazon con uno sconto di 150 Euro e Mi Watch in regalo, fino alle 23:59 del 7 marzo 2021. Per maggiori informazioni, però, vi reindirizziamo all’articolo dedicato linkato qui sopra.