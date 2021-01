Xiaomi Mi MIX 4, probabile lancio nel 2021: prima però c'è altro

In seguito alla questione della black list USA, torniamo a parlare su queste pagine di Xiaomi, questa volta per via di alcuni rumor relativi al possibile arrivo di uno smartphone molto atteso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e ITHome, nel corso del 2021 dovremmo vedere l'uscita di Xiaomi Mi MIX 4. Infatti, le indiscrezioni lanciate dal noto leaker DigitalChatStation lasciano intendere un lancio dello smartphone proprio nel corso di quest'anno. Tra l'altro, alcuni recenti rumor affermano che il dispositivo potrebbe disporre di una fotocamera posta sotto al display, in modo simile a quanto fatto vedere da ZTE Axon 20 5G.

Per il resto, a quanto pare recentemente un riferimento a Xiaomi Mi MIX 4 sarebbe comparso, insieme ad altri dispositivi, nel codice del sito ufficiale Europeo dell'azienda cinese. Insomma, potrebbe trattarsi sul serio della volta buona.

In ogni caso, Xiaomi Mi MIX 4 dovrebbe arrivare dopo Xiaomi Mi 11 Pro. Quest'ultimo dovrebbe infatti essere lanciato nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2021. Ricordiamo che la "variante base" Xiaomi Mi 11 è invece già stata annunciata in Cina. Stiamo attendendo ulteriori informazioni in merito all'arrivo della versione Global, che tra l'altro dovrebbe essere accompagna da Xiaomi Mi 11 Lite.

Ricordiamo che si vocifera in merito a Xiaomi Mi MIX 4 ormai da parecchio da tempo. Infatti, alcuni rumor usciti a fine 2019 descrivevano un possibile lancio a gennaio 2020, più precisamente durante il CES (Consumer Electronics Show) di quell'anno, che poi non si è concretizzato. Lo smartphone non è comparso nemmeno durante l'appena conclusosi CES 2021, ma a quanto pare quest'anno potrebbe essere quello giusto per vedere il dispositivo. L'ultimo dispositivo della gamma MIX è stato Xiaomi Mi MIX 3 5G, lanciato a maggio 2019.