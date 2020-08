Xiaomi Mi Mix Alpha ci saluta per sempre: non verrà più prodotto

Le ultime dichiarazioni ufficiali del CEO di Xiaomi Lei Jun renderanno tristi molti appassionati: lo smartphone con “schermo surround” Xiaomi Mi Mix Alpha non verrà più prodotto. Il suo design era una sfida troppo grande e per questo la sua avventura finirà qui; nonostante ciò, farà da battistrada per il futuro della serie Mi Mix.

L’aura sperimentale che ha caratterizzato Mi Mix Alpha non svanirà nel nulla, anzi resterà nel resto della serie Mi Mix e ha già insegnato a Xiaomi che sarà necessario muoversi con più cautela: creare e proporre smartphone così innovativi può essere infatti un’arma a doppio taglio, dalle spese esageratamente alte e dalle vendite ridotte.

Le dichiarazioni di Lei Jun non si fermano qui: nel post pubblicato su Weibo ha infatti risposto anche ad altre domande dei fan. Sempre riguardo la serie Xiaomi Mi Mix, essa resterà in sospeso per un tempo indefinito poiché l’azienda cinese non si riteneva soddisfatta con gli ultimi sviluppi. Per quanto concerne i chipset Surge prodotti da Xiaomi, Jun ha confermato anche in questo caso l’esistenza di una serie di difficoltà, ma senza rilasciare ulteriori dettagli.

Per chi vorrà saperne di più, nella giornata di oggi 11 agosto 2020 Xiaomi sta tenendo un grande evento in cui Lei Jun presenterà nuovi prodotti e risponderà anche ad altre domande dei fan del marchio.

Tra i nuovi prodotti c’è anche lo smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra, dispositivo già annunciato ufficialmente e che andrà ad ampliare la linea Mi 10.