Xiaomi Mi Mix Alpha, lo smartphone con display 'avvolgente', si mostra in un hands-on

In seguito all'annuncio risalente a settembre 2019, finalmente lo smartphone con schermo "avvolgente" di Xiaomi si è fatto vedere in un hands-on ad alta risoluzione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come potete nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, il popolare YouTuber Marques Brownlee ha avuto modo di testare il tanto ambito smartphone con display "sia davanti che dietro", ovvero Xiaomi Mi Mix Alpha.

Stiamo parlando di un dispositivo che ha fatto parlare di sé principale per il suo screen-to-body ratio del 180%. In parole povere, lo schermo "circonda" Mi Mix Alpha, passando dalla parte anteriore a quella posteriore del dispositivo, andando a coprire anche il lato dello smartphone. Insomma, un design atipico che risulta per certi versi "futuristico".

Gli appassionati si sono quindi interessati particolarmente al dispositivo. Tuttavia, vi ricordiamo che si tratta di uno smartphone attualmente non in vendita, anche se è presente sul sito ufficiale dell'azienda cinese. Per il resto, la scheda tecnica di Xiaomi Mi Mix Alpha è da vero top di gamma. Tra i vari componenti, troviamo un processore Snapdragon 855+, 12GB di RAM, 512GB di memoria interna UFS 3.0 e una batteria da 4050 mAh.

Per chi se lo stesse chiedendo, sì: Mi Mix Alpha è proprio quello smartphone che ha fatto il tour dei Mi Store italiani qualche tempo fa.