Xiaomi Mi Mix Alpha si fa vedere dal vivo in Italia, schermo davanti e dietro

Dopo l'annuncio avvenuto a settembre 2019, Xiaomi sta finalmente facendo vedere dal vivo il suo smartphone Mi Mix Alpha anche in Italia.

In particolare, l'azienda cinese sta portando il dispositivo in diversi Mi Store del nostro Paese. Ad esempio, nella giornata odierna era possibile vedere lo smartphone, sempre accuratamente riposto dentro una teca, al centro commerciale "Nave de Vero" di Marghera (Venezia). Nelle scorse settimane, però, Mi Mix Alpha è passato anche per Bari e per diverse altre città, come potete vedere dai post pubblicati su Facebook presenti in calce alla notizia.

Insomma, vi consigliamo di tenere monitorati i canali social dell'azienda cinese per sapere se e quando Xiaomi Mi Mix Alpha si farà vedere vicino a casa vostra. In ogni caso, vi ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone con screen-to-body ratio del 180%, visto che il display "circonda" il dispositivo. Le caratteristiche tecniche comprendono un sensore fotografico principale da 108MP, un processore Qualcomm Snapdragon 855+, 12GB di RAM, 512GB di memoria interna UFS 3.0 e una batteria da 4050 mAh con ricarica rapida da 40W. Non manca il supporto al 5G. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo al sito ufficiale di Xiaomi.

Lo smartphone verrà venduto in unità limitate a partire da fine dicembre 2019 a un prezzo di circa 2560 euro.