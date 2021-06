Xiaomi Mi Mix Fold 2 in arrivo con Snapdragon 888 e camera under-display nel 2021?

A quasi tre mesi dal lancio di Xiaomi Mi Mix Fold, il primo smartphone pieghevole nella storia del colosso cinese, è già il momento di parlare del secondo modello foldable che il brand potrebbe lanciare prossimamente, addirittura sempre nel corso del 2021. Ci potrebbero essere grandi novità in arrivo!

Secondo quanto riportato da Mydrivers, infatti, in Cina si discute già del successore chiamato attualmente Mi Mix Fold 2: le ultime indiscrezioni danno per probabile la produzione dello schermo esterno da parte di Visionox e dello schermo principale e flessibile da parte di Samsung Display, rispettivamente con refresh rate di 90 e 120 Hz. Le dimensioni e la qualità, però, sono dettagli ancora ignoti ai tipster, ma la prima, grande novità sarebbe già la frequenza di aggiornamento aumentata per il pannello flessibile primario.

Non dovrebbero esserci grandissimi cambiamenti sotto la scocca, dove apparirebbero la già vista piattaforma top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 assieme a batteria 5000 mAh e tagli di memoria non specificati. In compenso, per il comparto fotocamera si prevede un importante cambiamento sulla parte anteriore grazie al sensore frontale implementato sotto al display; posteriormente, invece, resterà il sensore da 108 megapixel accompagnato da una lente liquida.

Per quanto concerne il prezzo ci sono allo stesso modo alcune osservazioni: guardando il passato dell’azienda nella sua politica dei prezzi, la strategia per Mi Mix Fold 2 potrebbe vedere un prezzo identico al predecessore, ovvero circa 1500 Dollari al cambio attuale. Trattandosi comunque di semplici voci di mercato, consigliamo di prenderle con le pinze.

Xiaomi nel mentre è anche al lavoro sulla ricarica HyperCharge da 200W in grado di ricaricare uno smartphone da 4000 mAh in solamente otto minuti.