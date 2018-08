Xiaomi MI MIX INFLUX: ecco il primo interessante video concept

Mentre tutti stanno aspettando l'annuncio di Xiaomi MI MIX 3, emerge online un interessante nuovo video concept relativo allo smartphone Xiaomi MI MIX INFLUX. Su quest'ultimo non si sa ancora ancora praticamente nulla, se non il suo presunto design. Vediamo assieme il tutto dettagliatamente.

Questo concept proviene dal sito Web 'Designer by Hege' e mostra uno smartphone piuttosto interessante. La fonte ha pubblicato questo design sia in formato video che in formato fotografico, entrambi visibili in questa news.

Sembrano esserci notevoli differenze tra il Mi MIX 2S e il Mi MIX INFLUX, visto che la fotocamera frontale di quest'ultimo è posta sopra il display, mentre in MI MIX 2S era nell'angolo in basso a destra. Nella parte frontale del nuovo concept, si vedono anche due altoparlanti frontali, mentre il sensore di impronte digitali fa capolino sul retro del telefono, assieme alle due fotocamere e al flash Dual LED. Il concept in questione sfoggia cornici particolarmente sottili e angoli arrotondati, con tutti i tasti fisici sul lato destro.

Insomma, un primo video concept sicuramente interessante, che speriamo diventi presto realtà. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech, non mancheremo di tenervi informati in merito.

Voi che ne pensate? Vi piace questo concept? Fatecelo sapere nei commenti!