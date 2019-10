Xiaomi Mi Note 10 sta per arrivare in Italia: fotocamera da 108MP e tanto altro

Xiaomi ha svelato ufficialmente che lo smartphone Mi Note 10 sta per arrivare in Italia. Sono quindi stati confermati i rumor che volevano il ritorno della storica gamma Mi Note, che era "scomparsa" dopo il Mi Note 3 del 2017. La società cinese ha anche svelato in anteprima alcune caratteristiche tecniche del dispositivo.

Infatti, come scritto dalla stessa Xiaomi sulla sua pagina Facebook ufficiale, Mi Note 10 implementerà la prima penta camera da 108MP al mondo. Per chi non lo sapesse, quest'ultima dovrebbe essere integrata anche nello smartphone Mi CC9 Pro, che dovrebbe essere annunciato in Cina il prossimo 5 novembre 2019. Secondo molti, Mi Note 10 potrebbe quindi essere la versione internazionale del Mi CC9 Pro. Tutto fa dunque pensare a un possibile annuncio ufficiale tra pochi giorni.

Parlando della variante cinese CC9 Pro, l'azienda ha confermato anche altre specifiche: il comparto fotografico includerà un modulo principale da 108MP, un teleobiettivo (zoom ottico 5x, ibrido 10x e digitale 50x), una lente grandangolare, un sensore dedicato alle macro (lo abbiamo visto, ad esempio, su Honor 20) e un obiettivo dedicato alla modalità Ritratto. Mi Note 10 avrà la stessa configurazione? Staremo a vedere.

Non abbiamo ulteriori informazioni in merito alla data di lancio, ma adesso sappiamo che Xiaomi Mi Note 10 arriverà in Italia.