Xiaomi Mi Note 10 disponibile in Italia: a sorpresa, in regalo c'è Mi Band 4!

Dopo l'annuncio avvenuto a inizio novembre 2019, partono ufficialmente le vendite di Xiaomi Mi Note 10 in Italia. L'azienda cinese ha anche pensato di fare una "sorpresa" agli utenti, fornendo una Mi Band 4 in omaggio con l'acquisto dello smartphone.

In particolare, le vendite di Xiaomi Mi Note 10 sono partite alle 13:00 del 15 novembre 2019 e per le prime 24 ore lo smartphone verrà venduto con la succitata smartband in regalo. Il prezzo è fissato a 599,90 euro e la promozione è attiva sul sito ufficiale dell'azienda. Xiaomi promette di spedire gli ordini di Mi Note 10 in tre giorni lavorativi.

A livello di caratteristiche tecniche, Xiaomi Mi Note 10 monta un display Super AMOLED da 6,47 pollici con notch "a goccia", aspect ratio 19,5:9 e risoluzione Full HD+, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730G operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna UFS 2.1, una quintupla fotocamera posteriore da 108MP (f/1.7) + 5MP (f/2.0, primo telefoto, zoom ottico 5x) + 12MP (f/2.0, secondo telefoto, zoom ottico 2x) + 20MP (f/2.2, grandangolare 117 gradi) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da ben 5260 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Presenti tutte le connettività del caso, dall'NFC al Wi-Fi ac, passando per la porta USB Type-C e per il Bluetooth 5.0.

Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi rimandiamo alla nostra prova di Mi Note 10 a Madrid.