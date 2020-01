Xiaomi Mi Note 10 ed iPhone 11 da 256GB in offerta su Amazon oggi

Anche nella giornata di oggi, Amazon propone delle interessanti offerte ai propri utenti. Quest'oggi mercoledì 29 Gennaio 2020 tra gli sconti ne abbiamo scelti due su altrettanti smartphone: lo Xiaomi Mi Note 10 e l'iPhone 11 da 256GB di Apple.

Lo Xiaomi Mi Note 10 è disponibile al prezzo di 426,89 Euro, per un risparmio pari al 29% rispetto ai 599,90 Euro di listino, che si traduce in uno sconto di 173,01 Euro. Il dispositivo in questione, venduto e spedito da un negozio di terze parti, sfoggia un display AMOLED da 6,47 pollici, penta camera da 108 megapixel, batteria da 5260 mAh, 6 gigabyte di RAM e 128GB di storage. Nel momento in cui stiamo scrivendo la spedizione gratuita garantisce la consegna tra sabato 1 Febbraio e martedì 4, ma la disponibilità è limitata a solo quattro unità.

Per quanto riguarda l'iPhone 11, la variante con scocca rossa e 256GB di memoria può essere acquistata a 964,89 Euro, 44,11 Euro in meno dai 1.009 Euro di listino. In questo caso però la spedizione e vendita è effettuata direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi previsti dal Prime. Attenzione però: in nella scheda tecnica vediamo che sono disponibili solo sette unità, ma ne sono in arrivo ulteriori.