Xiaomi Mi Note 10 Lite arriva su Amazon in Italia: è già in offerta

Dopo il primo annuncio di qualche settimana fa, è state svelata la data dell'arrivo in Italia dell'atteso smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Infatti, il dispositivo è già acquistabile a un prezzo di 349,90 euro su Amazon Italia (modello 6/64GB). Il noto e-commerce riporta anche che il costo sarebbe di 369,90 euro, ma per il lancio c'è uno sconto pari a 20 euro (ovvero il 5%). A proposito: la disponibilità viene indicata a partire dal 28 maggio 2020. Le colorazioni disponibili sono Glacier White, Nebula Purple e Midnight Black.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Xiaomi Mi Note 10 Lite, troviamo un display AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730G operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, una GPU Adreno 618, 6GB di RAM, 64GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP + 8MP + 5MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 5260 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. Non mancano 4G LTE, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C e jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Vi ricordiamo che la variante da 6/128GB, disponibile nelle colorazioni Glacier White e Midnight Black, viene venduta in esclusiva tramite Vodafone a un prezzo di 399,99 euro. I nuovi clienti che attiveranno un'offerta Vodafone avranno la possibilità di portarsi a casa il dispositivo a partire da 5,99 euro al mese per 30 mesi (c'è un contributo iniziale pari 39,99 euro). Per i già clienti Vodafone, invece, il costo è di 7,99 euro al mese per 30 mesi senza anticipo.