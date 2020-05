Xiaomi Mi Note 10 Lite arriva in Italia in esclusiva con Vodafone: prezzo ed offerta

Xiaomi annuncia oggi l'arrivo in Italia del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite, la new entry della famiglia Mi Note che sarà disponibile dall'11 Maggio in esclusiva nel listino Vodafone.

La variante 6/128GB, nella colorazioni Midnight Black e Glacier White potrà essere acquistata al prezzo di 399,99 Euro. Inoltre, tutti i nuovi clienti che attiveranno un'offerta Vodafone potranno ottenere lo smartphone a partire da 5,99 Euro al mese per 30 mesi, a cui si aggiunge un contributo iniziale di 39,99 Euro.

Per coloro che sono già clienti Vodafone, invece, l'offerta proposta è di 7,99 Euro al mese per 30 mesi senza anticipo.

“Siamo felici di poter collaborare ancora una volta con un partner d’eccezione come Vodafone per portare sul mercato Mi Note 10 Lite, un dispositivo progettato per tutti coloro che cercano uno smartphone altamente efficiente, sia in termini di prestazioni che di battery life, con un pricing che rispecchia appieno la filosofia che da sempre ci contraddistingue” ha affermato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Ovviamente, Mi Note 10 Lite, nel modello con 6GB di RAM e 64GB di memoria, sarà disponibile sullo store ufficiale raggiungibile attraverso il sito web Mi.com nelle tre colorazioni Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple al prezzo di 369,99 euro.