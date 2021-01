Xiaomi Mi Note 10 Lite riceve Android 11 con MIUI 12: come scaricare l'update

Lo smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite annunciato nell’aprile 2020 e giunto in Italia con Vodafone circa un mese dopo ha ricevuto, nelle ultime ore, l’aggiornamento ufficiale ad Android 11, l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde. Il nuovo firmware sarà dotato, come da prassi, dell’interfaccia utente MIUI 12 proprietaria.

Attualmente la build MIUI 12.1.1.0 RFNMIXM dal peso di 2,3 GB viene descritta come in fase di “beta stabile”, ergo pochi utenti inizialmente la riceveranno per provarla in anteprima e segnalare i bug del caso, se presenti, agli sviluppatori di casa Xiaomi; altrimenti, in caso di assenza o presenza di un numero particolarmente basso di bug, la società provvederà a renderla disponibile a tutti gli utenti il più rapidamente possibile.

Con l’update in questione arriveranno, inoltre, tutte le patch di sicurezza del mese di gennaio e altri tweak e cambiamenti per migliorare l’esperienza d’uso e ottimizzare le prestazioni dello smartphone. Quando la build sarà disponibile in modalità over-the-air (OTA), ogni possessore di Xiaomi Mi Note 10 Lite riceverà una notifica apposita che ne segnalerà la disponibilità. In alternativa, è possibile procedere all’installazione manuale tramite la pagina apposita.

Consigliamo, come da prassi, di eseguire il backup dei dati prima di procedere con il download e l’installazione dell'aggiornamento ad Android 11. Alcune applicazioni potrebbero infatti risultare incompatibili o dare problemi dopo l’update del sistema operativo.

Rimanendo in tema Xiaomi, di recente l’azienda è stata inserita nella blacklist del ministero del commercio statunitense da parte dell’amministrazione Trump.