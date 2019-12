Xiaomi Mi Note 10 in sconto di 50 euro e con Mi Band 4 in omaggio!

Dopo l'arrivo in Italia a inizio novembre 2019, torniamo a parlare di Xiaomi Mi Note 10 per via di un'interessante promozione. Infatti, l'azienda cinese ha scontato lo smartphone di circa 50 euro. C'è anche Mi Band 4 in regalo!

L'offerta prevede la possibilità di acquistare il dispositivo al prezzo di 549,90 euro e di ottenere una smartband Mi Band 4 inclusa nel prezzo. Per usufruire della promozione, vi basta collegarvi al sito ufficiale di Xiaomi, aggiungere Mi Note 10 al carrello e inserire il codice sconto "regalami" (senza virgolette) al momento dell'acquisto. L'offerta sarà valida fino alle ore 23:59 del 15 dicembre 2019, salvo esaurimento scorte.

Parlando di specifiche tecniche, vi ricordiamo che Xiaomi Mi Note 10 monta un display Super AMOLED da 6,47 pollici con notch "a goccia", aspect ratio 19,5:9 e risoluzione Full HD+, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730G operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna UFS 2.1, una quintupla fotocamera posteriore da 108MP (f/1.7) + 5MP (f/2.0, primo telefoto, zoom ottico 5x) + 12MP (f/2.0, secondo telefoto, zoom ottico 2x) + 20MP (f/2.2, grandangolare 117 gradi) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da ben 5260 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Presenti tutte le connettività del caso, dall'NFC al Wi-Fi ac, passando per la porta USB Type-C e per il Bluetooth 5.0.

Per ulteriori informazioni sullo smartphone, vi rimandiamo alla nostra prova di Mi Note 10 a Madrid.