Xiaomi Mi Note 10, lo smartphone Android scontato di 180 euro su Amazon

Dopo avervi parlato degli sconti legati agli iPhone, torniamo ad analizzare le promozioni attive su Amazon Italia in questi giorni. In particolare, c'è uno sconto interessante sullo smartphone Android Xiaomi Mi Note 10.

Infatti, il dispositivo viene attualmente venduto a 419,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB, prima costava 599,90 euro, quindi il risparmio è pari a 180 euro). Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per portarsi a casa lo smartphone dell'azienda cinese.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un dispositivo, arrivato in Italia a fine 2019, che si è fatto notare soprattutto grazie al suo comparto fotografico con sensore principale da 108MP. Uno dei punti di forza più importanti dello smartphone sono quindi le fotocamere, ma in realtà la critica e il pubblico hanno apprezzato anche l'ottima autonomia, il completo comparto connettività (che comprende NFC, jack audio e USB Type-C) e il buon display. Se avete bisogno di maggiori informazioni sullo smartphone, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su Xiaomi Mi Note 10.

Le principali pecche evidenziate dalla critica sono invece le prestazioni non sono esattamente al top e qualche sbavature lato software. In ogni caso, tenete bene a mente che al lancio lo smartphone costava 599,90 euro. Non sembra quindi essere un caso che lo smartphone rientri tra i 100 più acquistati in Italia secondo la classifica dei dispositivi Bestseller di Amazon Italia (al momento in cui scriviamo è al 61esimo posto).