Xiaomi, vicina la presentazione del nuovo Mi Notebook: punterà sull'autonomia

Il team social indiano di Xiaomi ha stuzzicato di nuovo gli utenti riportando alcune indiscrezioni riguardanti il lancio dei prossimi Mi Notebook. Il colosso tech cinese ha infatti condiviso un nuovo teaser sul suo canale ufficiale di Twitter, focalizzandosi in particolare sulla loro batteria.

Nel video si può notare una grande attenzione all'autonomia dei nuovi portatili, che dovrebbe essere decisamente superiore a quella di molti laptop presenti sul mercato.

I nuovi ultrabook sarebbero caratterizzati da un’ottima portabilità grazie allo spessore molto contenuto ed un peso estremamente ridotto. Anche la batteria dovrebbe risultare molto interessante con una durata che potrebbe raggiungere le 12 ore.

Il Mi Notebook di Xiaomi si è contraddistinto fin dalla prima generazione per il suo mix perfetto tra prestazioni, leggerezza ed autonomia ed anche la nuova generazione non dovrebbe deludere le aspettative. Sebbene le specifiche complete siano attualmente sconosciute, si prevede che i prossimi laptop possano essere equipaggiati con dei processori Intel di decima generazione o in alternativa, con la soluzione di AMD con Ryzen serie 4000.

Alcuni rapporti hanno anche affermato che il modello in fase di lancio in India potrebbe arrivare in commercio sotto il marchio Redmibook, il che lo renderebbe ancora più interessant. Inoltre, la variante Intel potrebbe essere abbinata anche ad una GPU NVIDIA e ad una memoria di tipo SSD.

Non abbiamo informazioni sul prezzo di lancio ma molto probabilmente, dovrebbe aggirarsi, al cambio, attorno ai 795 dollari. I nuovi laptop della casa cinese saranno annunciati l’11 giugno e potremo così scoprire ulteriori dettagli. Non ci resta dunque che attendere ancora qualche giorno per scoprire proprio tutto sulle nuove soluzioni di Xiaomi.

Sempre in casa Redmi è stato da poco annunciato un nuovo display dalle ottime caratteristiche.