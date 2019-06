Xiaomi Mi Smart Band 4 disponibile in preordine su Amazon Italia

Dopo l'annuncio ufficiale della scorsa settimana, Amazon Italia ha ufficialmente aperto i preordini per Xiaomi Mi Smart Band 4, il nuovo smart band della società cinese che sarà in vendita dal 26 Giugno nel nostro paese.

Il colosso di Jeff Bezos ha aperto ieri le prenotazioni del dispositivo, che può già essere prenotato al prezzo di listino di 34,99 Euro. Nella scheda tecnica del prodotto si legge che attualmente non è disponibile e non è possibile fornire alcuna indicazione sulla data d'arrivo, ma probabilmente le spedizioni cominceranno proprio in concomitanza con il lancio italiano di settimana prossima.

A livello tecnico, Mi Band 4 include un display AMOLED a colori da 0,95 pollici con risoluzione di 120x240 pixel e luminosità fino a 450 nits, una batteria da 135 mAh in grado di durare fino a 20 giorni, resistenza all'acqua a 50 metri di profondità e monitoraggio dell'attività quali passi, distanza, calorie bruciate. Xiaomi ha anche incluso sei modalità di allenamento: tapis roulant, allenamento, corsa all'aria aperta, ciclismo, passeggiate e nuoto.

Il dispositivo indossabile è compatibile con tutti i dispositivi basati su Android 4.4, iOS 9 e versioni successive.

Ovviamente per la spedizione Amazon garantisce tutti i vantaggi previsti dal Prime con consegna veloce al momento della disponibilità.

A partire dal 26 Giugno il dispositivo potrà essere acquistato anche dal sito ufficiale di Xiaomi.