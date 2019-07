Xiaomi Mi Smart Band 4 nuovamente disponibile su Amazon, Mi Band 3 in offerta

Dopo un periodo in cui i tempi di spedizione erano aumentati vertiginosamente, torna nuovamente disponibile su Amazon il nuovo Mi Smart Band 4, su cui il colosso di Jeff Bezos propone la spedizione gratuita con consegna prevista entro il 30 Luglio.

Il dispositivo può essere acquistato al prezzo di 37,98 Euro, leggermente superiore rispetto a quello di lancio, ma comunque ottimo se si contano le specifiche tecniche del dispositivo, che ricordiamo sfoggia un display AMOLED a colori da 0,95 pollici con risoluzione di 120x240 pixel, resistenza all'acqua fino a 50 metri e batteria da 135 mAh in grado di durare fino a 20 giorni.

Torna invece in offerta Xiaomi Mi Band 3, il predecessore del quarto modello. Amazon, con consegna Prime prevista entro giovedì, lo propone al prezzo di 25,85 Euro, 4,14 Euro in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino. Lo smart band include uno schermo bianco e nero full OLED da 0,78 pollici e batteria da 110 mAh in grado di durare fino a 20 giorni.

I due modelli sono accomunati dal sensore per la frequenza cardiaca, il conta passi e le calorie, che li rendono degli ottimi compagni di allenamento soprattutto durante queste belle giornate in cui è piacevole trascorrere qualche ora a fare sport all'aria aperta.