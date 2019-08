Xiaomi Mi Smart Band 4 torna disponibile in offerta su Amazon

Dopo qualche settimana di assenza, è nuovamente disponibile per l'acquisto su Amazon Italia Xiaomi Smart Band 4, la nuova smart band della società cinese che è stata praticamente introvabile nel primo mese di disponibilità, complice anche il prezzo e l'elevato rapporto qualità/prezzo.

Dalla giornata di oggi il dispositivo indossabile è disponibile per l'acquisto al prezzo di 33,84 Euro, il 3% in meno rispetto ai 34,99 Euro di listino, che consente di risparmiare 1,15 Euro. A differenza delle passate tranche di disponibilità, questa volta la spedizione è standard e gratuita, con consegna prevista tra il 22 ed il 31 Agosto.

Il prodotto non beneficia dei vantaggi previsti dal Prime, in quanto il processo d'imballaggio e spedizione non è gestito direttamente da Amazon ma dal rivenditore stesso, Gooplay Technology. E' però comunque garantito supporto da parte della società di Jeff Bezos, come previsto dalle linee guida interne.

Xiaomi Mi Smart Band 4 include uno schermo da 0,95 pollici AMOLED a colori, visibile anche di giorno sotto la luce diretta del sole. La batteria da 135 mAh garantisce fino a 20 giorni di autonomia con una ricarica di appena due ore. Come la precedente generazione, anche questa è resistente all'acqua fino a 50 metri, ed include il sensore per il battito cardiaco per il monitoraggio delle attività.

In alternativa, è possibile acquistarlo anche da Gearbest.