Xiaomi Mi Smart Band 4 torna al prezzo minimo su Amazon Italia

Dopo qualche giorno in cui i prezzi avevano superato anche quelli di listino, il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 4 torna disponibile su Amazon al prezzo minimo garantito, con consegna però prevista tra il 27 Luglio ed il 6 Agosto.

Il braccialetto per il fitness della compagnia cinese, già diventato un must per gli appassionati grazie al rapporto qualità/presso elevato, può infatti essere acquistato su Amazon Italia al prezzo di 24,89 Euro, a cui bisogna aggiungere le spese di spedizione in quanto non beneficia dei vantaggi previsti dal Prime.

Per chi non avesse seguito le notizie, Xiaomi Mi Smart Band 4 rispetto alla prima generazione include un pannello AMOLED a colori da 0,95 pollici con risoluzione di 120x240 pixel e luminosità fino a 450 nit. La batteria, da 135 mAh, garantisce una durata fino a 20 giorni con circa due ore di ricarica. Molto importante anche l'aspetto che riguarda la resistenza all'acqua, fino a 5 ATM ad una profondità di 50 metri.

Dal fronte software troviamo il monitoraggio delle attività quali conta passi, distanza, calorie bruciate e sei modalità di allenamento.

Il riscontro da parte del pubblico è stato importante: nei primi otto giorni di disponibilità Xiaomi ha annunciato di aver venduto oltre 1 milione di unità.