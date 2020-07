Xiaomi Mi Smart Band 5 arriva finalmente in Italia, ad un prezzo speciale per il lancio

Dopo la presentazione in Cina del nuovo Xiaomi Mi Band 5, la società cinese ha annunciato oggi l'arrivo anche in Italia della quinta generazione del popolare fitness tracker.

La variante è praticamente identica a quella mostrata nel paese asiatico, ad eccezione dell'NFC che, come previsto dal molti, non fa parte della scheda tecnica.

Troviamo quindi un nuovo display ad alta risoluzione AMOLED a colori da 1,1 pollici, più grande rispetto ad Mi Band 4. Questa novità permetterà di accedere ad un'ampia gamma di informazioni, ma anche a tante personalizzazioni.

Mi Smart Band 5 inoltre include anche il monitoraggio della frequenza cardiaca attraverso il sensore PPG, che è in grado di tenere traccia di undici tipologie di sport tra cui canottaggio, yoga, ellittica e salto con la corda. Ovviamente, il dispositivo è anche certificato per la resistenza all'acqua fino a 50 metri e può anche rilevare il livello di stress, gli esercizi di respirazione ed il monitoraggio del ciclo mestruale per le donne.

Anche in Europa ed Italia arriva la nuova ricarica magnetica di Mi Band 5, che rende il processo più semplice in quanto il caricabatterie si aggancia direttamente al retro della fitness band, il che evita la rimozione del cinturino per la carica. Con un processo di ricarica completo, inoltre, sono garantiti fino a 14 giorni di autonomia.

Veniamo all'aspetto più interessante: il prezzo e la disponibilità.

Mi Smart Band 5 sarà disponibile a partire dalle 00:01 del 16 Luglio sul sito web di Mi e presso gli Mi Store autorizzati al prezzo di 39,99 Euro. Solo per 24 ore, però, potrà essere acquistato al prezzo Early Bird di 34,99 Euro fino ad esaurimento scorte. Dal 20 Luglio invece approderà anche presso le altre catene di distribuzione.

Xiaomi ha sottolineato che la versione in lingua italiana sarà aggiornata via OTA il 30 Luglio.