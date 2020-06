Xiaomi Mi Smart TV 4A da 32' scontata su Amazon al prezzo più basso di sempre

E' ancora sconto sul MacBook Air di cui abbiamo avuto modo di parlare stamattina, torniamo nuovamente sul listino dell'e-commerce di Jeff Bezos per parlare di una promozione molto interessante proposta sulla Smart TV di Xiaomi.

Si tratta della Mi Smart TV 4A di Xiaomi, che nella variante da 32 pollici può essere acquistata a 176,86 Euro, il 12% in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino, per un risparmio di 23,13 Euro. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da quando è disponibile in Italia.

Il modello in questione è dotato di pannello LED HD e non supporta, ovviamente, i contenuti 4K Ultra HD. La risoluzione è di 1366x768 pixel, ed è basata su Android TV 9.0. E' inoltre anche accompagnata da un telecomando con microfono e pulsante dedicato a Netflix, per facilitare l'accesso alla piattaforma di streaming. Il comparto connettività è molto vario ed include anche 3 ingressi HDMI e 2 porte USB 2.0. In termini di dimensioni, con i piedini misura 733x180x476mm, mentre senza piedini arriva a 733x80x435mm.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazo n, che permette anche di aggiungere la protezione aggiuntiva a 19,85 Euro spuntando la casella nella scheda. La consegna è garantita nel giro di pochi giorni.