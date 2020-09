Xiaomi Mi Smart TV 4A in offerta su Amazon Italia, superata MediaWorld

Dopo aver trattato il Red Weekend di MediaWorld, torniamo a parlare di offerte in campo tecnologico, sempre rimanendo nel mondo dei televisori. Più precisamente, il prodotto messo in offerta questa volta è Xiaomi Mi Smart TV 4A, venduto a un prezzo ancora più conveniente del solito.

Infatti, il succitato modello viene proposto a 188,02 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando alla versione nostrana del portale dell'azienda di Jeff Bezos, solitamente il prezzo sarebbe pari a 209 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto del 10%, ovvero di 20,98 euro. Vi ricordiamo che questo televisore, arrivato da non molto in Italia, dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD. Il sistema operativo è Android TV 9.0. In ogni caso, su Amazon Italia il televisore si troverebbe anche a 169,90 euro tramite rivenditori, ma stando alle recensioni sembra che in quest'ultimo caso non si tratti della versione italiana.

Analizzando invece quanto proposto dagli altri store online più conosciuti dagli appassionati di tecnologia del nostro Paese, abbiamo notato che Xiaomi Mi Smart TV 4A viene venduta a 199 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Tra l'altro, in quest'ultimo portale il prodotto viene indicato come "novità". Euronics vende questo modello a 199,90 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il televisore sul sito di Unieuro. Insomma, l'offerta lanciata da Amazon Italia potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di utente, dato che il prezzo proposto è inferiore rispetto a quello di MediaWorld.