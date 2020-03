Xiaomi Mi TV 4S da 65 pollici ufficiale in Italia: prezzo e specifiche

Giornata ricca di presentazioni quella di oggi 27 marzo 2020 per Xiaomi. Infatti, come vi abbiamo spiegato anche nel nostro approfondimento sull'evento di presentazione della gamma Mi 10, la società cinese ha annunciato anche diversi prodotti che vanno oltre al campo smartphone.

In particolare, è interessante il fatto che Xiaomi abbia deciso di portare nel nostro Paese il modello da 65 pollici del suo televisore Mi TV 4S. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un prodotto che presenta un pannello con risoluzione 4K e supporto a HDR 10+, Dolby Audio e DTS-HD. Non manca la possibilità di utilizzare i servizi di streaming video più popolari, da Netflix a YouTube, passando per Amazon Prime Video. Non dovete preoccuparvi lato applicazioni, dato che il sistema operativo è Android TV e non manca il Play Store.

Inoltre, questo significa che è possibile utilizzare tutte le funzionalità legate a Google Assistant e Chromecast. Arrivando a prezzo e disponibilità, il costo di partenza è fissato a 649,99 euro, mentre l'effettivo arrivo del prodotto in Italia è previsto entro la fine di giugno 2020. Abbiamo già alcuni dettagli su quella che sarà la promozione di lancio. A quanto pare, aggiungendo 50 euro al prezzo di listino, si potrà ottenere uno "special pack" che include Mi AIoT Router AC2350, Mi Air Purifier 3H e Mi LED Smart Bulb. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per portarsi a casa un "pacchetto completo".