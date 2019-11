Xiaomi Mi TV 5 ed MI TV 5 Pro ufficiali in Cina con schermo 4K ed HDR10+

Non solo Mi Watch. Xiaomi ha da poco svelato nel corso dell'evento tenuto in Cina la serie Mi TV 5, caratterizzata anche da un modello ultratop battezzato Mi TV 5 Pro, che arriverà in tre dimensioni: 55, 65 e 75 pollici.

La differenza principale è da ricercare nell'assenza di display Quantum Dot, ma chiaramente anche a livello di scheda tecnica non sono uguali.

Il modello "liscio" infatti include 3 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di memoria interna, rispetto ai 4GB di RAM e 64GB di memoria eMMC della variante Pro. Garantito il supporto MEMEC ed il 108% NTS color gamut, che dovrebbe garantire un'esperienza di visione alla pari con i TV top di gamma del settore.

Mi TV 5 è dotata di supporto 8K, al Dolby Atmos e DTS, ed include due altoparlanti stereo da 8W. Per quanto riguarda il design invece sono praticamente identiche: a livello estetico lo spessore è pari a 5,9 millimetri (per fare un confronto i nuovi iPhone 11 misurano 8,1mm), mentre la cornice che circonda lo schermo è stata ridotta del 47,1% rispetto ad Mi TV 4 e misura solo 1,8 millimetri.

Sotto la scocca troviamo il SoC Amlogic T972 quad-core a basato su processo produttivo a 12 nm e frequenza di clock di 1,9 GHz, accompagnata dalla GPU Mali-G31 MP2.

Per Xiaomi Mi TV 5 il listino è il seguente:

55 pollici: 2.999 Yuan (385 Euro);

65 pollici: 3.999 Yuan (513 Euro);

75 pollici: 7.999 Yuan (1.029 Euro).

Per il modello Pro invece i prezzi sono leggermente più alti. Al tasso di conversione attuale si parla di 475/641/1.283 Euro rispettivamente per i tre modelli.