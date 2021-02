Xiaomi Mi TV Q1 75 arriva in Italia: pannello QLED 4K e Android TV

Oltre all'annuncio di Xiaomi Mi 11 5G, durante l'evento odierno organizzato dalla società cinese è arrivato anche il reveal di Xiaomi Mi TV Q1 75". Si tratta di un modello che punta agli utenti più esigenti, implementando specifiche di fascia alta.

Siamo infatti dinanzi a un TV che dispone di un pannello QLED edge-to-edge da 75 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Ci sono 192 zone di local dimming dinamico full array e il contrast ratio è pari a 10.000:1. Non manca un refresh rate di 120 Hz (MEMC), nonché picchi di luminosità di 1000 nit. Gli angoli di visione sono pari a 178 gradi ed è presente il supporto a HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision. Il comparto audio è composto da speaker stereo da 30W (2 tweeter, 4 woofer) e non manca il supporto a Dolby Audio e DTS-HD. Le dimensioni del televisore sono pari a 1673,5 x 368,9 x 1029,9 mm, per un peso di 33,3 kg. Il frame è in alluminio.

Sotto la scocca troviamo un processore quad-core MediaTek MT9611, operante alla frequenza massima di 1,5 GHz e affiancato da una GPU Mali G52 MP2, 2GB di RAM e 32GB di memoria interna eMMC. Il reparto connettività include Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 e ricevitore IR. Presenti due porte USB 2.0, 3 porte HDMI (funzionalità ALLM HDMI 2.1, c'è il supporto eARC), una porta Ethernet/LAN 100Mbps e un jack per le cuffie da 3,5mm. Oltre al pulsante d'accensione, ne troviamo anche uno per mutare il microfono.

Il sistema operativo è Android TV 10. Netflix, Amazon Prime Video e YouTube sono già preinstallati e non manca la possibilità di accedere al Play Store. Presente il supporto a Google Assistant, Miracast e Amazon Alexa, nonché a Chromecast già integrato.

Xiaomi Mi TV Q1 75" approderà in Italia a partire dal 10 marzo 2021 mediante il portale ufficiale dell'azienda e presso Mi Store Italia. Il prezzo? 999 euro per le prime 24 ore, fino a esaurimento scorte, poi si passerà a 1299 euro.

Oltre al succitato televisore, durante l'evento l'azienda cinese ha svelato anche l'edizione limitata Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1. Lo scooter elettrico vanta un design "automobilistico", dispone di 45km di autonomia con una singola carica e viaggia a una velocità massima di 25 km/h. Non mancano un sistema di doppia frenata, uno schermo integrato e pneumatici gonfiabili che assorbono gli urti. A fine corsa, si può piegare e richiudere. L'edizione limitata è già in vendita in Italia in esclusiva da Unieuro (ci sarà anche qualche unità presso Mi Store Italia). C'è infatti un bundle con Mi Portable Air Pump acquistabile al prezzo di 799,90 euro.

Vi ricordiamo che durante l'evento è stata annunciata anche la MIUI 12.5.