Xiaomi Mi TV Q1 si conferma un'ottima Smart TV, ma sorgono nuovi interrogativi sul gaming

Appena un mese fa abbiamo avuto modo di provare il mastodontico Xiaomi Mi TV Q1, una Smart TV generalista che punta fortemente sulla qualità complessiva del suo generoso pannello da 75 pollici a 120Hz pur mantenendosi su una fascia di prezzo molto competitiva. Ma come si comporta nel gaming?

Non solo prezzo e dimensioni. Il Q1 infatti nasconde al suo interno un vero concentrato di nuove tecnologie e nuovi standard tra cui l'attesissimo standard HDMI 2.1 che, insieme al Refresh Rate fino a 120Hz, poteva rappresentare uno scacco matto per il mercato, soprattutto per quanto riguarda il couch gaming.

Purtroppo, stando ai nuovi aggiornamenti apparsi sulla pagina ufficiale del prodotto, il Q1 "non supporta la decodifica (input) del contenuto 4K nativo a 120 fps a causa di limitazioni hardware. In grado di eseguire l'upscaling del contenuto sorgente per produrre immagini a 120 fps utilizzando MEMC".

Questo significa che, anche sfruttando l'HDMI 2.1, non sarà possibile utilizzare la risoluzione nativa 4K a 120Hz. La TV ricevera dunque l'input in 4K a 60Hz per poi raddoppiare artificialmente il framerate tramite il controller integrato.

Un vero peccato per un pannello altrimenti eccellente a 360 gradi. Presentato nel corso del lancio globale di Mi 11 5G, il nuovo Mi TV Q1 ha suscitato un forte scalpore proprio per un'aggressivo lancio promozionale che ha consentito ai primi fortunati acquirenti di prenotarlo ad appena 999 Euro.