Xiaomi Mi TV è già sold out su Amazon Italia: a ruba le versioni da 43 e 55

A poche ore dall'annuncio dell'arrivo in Italia di Mi TV, Xiaomi ha annunciato che le versioni da 43 e 55 pollici del proprio TV sono già sold out su Amazon Italia. Come ampiamente prevedibile, quindi, il riscontro è stato importante ed i due modelli non sono disponibili sul negozio italiano di Jeff Bezos.

La versione con schermo da 32 pollici si è rapidamente piazzata al primo posto nella categoria dei TV più venduti ed è tutt'ora disponibile a 199,99 Euro.

I nuovi Mi TV 4S sono caratterizzati da un design elegante, hardware potente ed un'interfaccia descritta dal produttore come "facile da usare", a cui si aggiungono tantissimi contenuti multimediali. Basate su Android TV 9.0, le TV consentiranno agli utenti di installare tutte le applicazioni presenti sul Google Play Store, ed integrano sia Google Chromecast che Google Assistant.

Mi TV 4S da 65 pollici arriverà nei negozi solo a Luglio, al prezzo di 699 Euro. A guidare questo successo su Amazon ci hanno pensato anche alcune promozioni lanciate da Amazon: fino a qualche ora fa infatti Mi TV da 43 pollici era disponibile a 299,99 euro al posto di 399,99 Euro, mentre quella da 55 pollici a 399,99 Euro invece di 499,99 Euro.

Anche voi avete approfittato di queste offerte oppure non siete riusciti ad acquistarlo?