Xiaomi Mi TV Stick ed AirPods Pro in sconto su Amazon oggi 7 Febbraio

Dopo aver parlato del Fuoritutto di Unieuro, che scadrà alle 23:59 di oggi domenica 7 Febbraio 2021, torniamo su Amazon che permette di portare a casa a prezzo ridotto il dongle di Xiaomi, lo Xiaomi Mi TV Stick e le cuffie senza fili di Apple, le AirPods Pro con cancellazione attiva del rumore.

Sconti Amazon del 7 Febbraio 2021

Apple AirPods Pro: 207,90 Euro (279 Euro)

Xiaomi Mi TV Stick 2K HDR HDMI Quad-Core DDR4 Bluetooth WiFi Dolby DTS HD Decodifica Android TV 9.0 [Versione globale]: 33,73 Euro

Su entrambi i prodotti la consegna viene garantita entro martedì 9 Febbraio 2021 per coloro che effettueranno l'ordine entro 9 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Le AirPods Pro sono vendute e spedite direttamente da Amazon, mentre Xiaomi Mi TV Stick è venduto da un negozio di terze parti ma spedito da Amazon.

Entrambi gli articoli però beneficiano delle spedizioni Prime e di tutti i vantaggi classici del servizio ad abbonamento del colosso di Seattle.

Come sempre in questi casi, Amazon non ha fornito alcuna informazione in merito alla data di scadenza delle promozioni, motivo per cui rinnoviamo il nostro consiglio classico ad effettuare l'ordine nel più breve tempo possibile in caso d'interesse.

Parallelamente, continua su Amazon l'offerta sull'OnePlus Nord N10, che ha raggiunto il minimo storico.