Xiaomi Mi TV Stick spunta su Gearbest: supporterà il 4K HDR

A quanto pare è in arrivo una piacevole novità da parte di Xiaomi. Su Gearbest ha infatti fatto capolino la Xiaomi Mi TV Stick, che dovrebbe sostituire l'Mi Box S e sarà caratterizzata da alcune specifiche hardware che la renderanno ancora più completa.

Il dongle ovviamente si aggancerà all'ingresso HDMI dei televisori. Le prime avvisaglie erano emerse lo scorso mese, ma oggi arrivano delle conferme da un rivenditore di prim'ordine come Gearbest, il quale ha confermato le dimensioni più compatte che la renderanno simile ad Amazon Fire TV Stick e Chromecast di Google. Nella scheda di Gearbest si parla di 93,9 x 35,5 x 20,3 mm.

Mi TV Stick sarà basato sul processore Amlogic S905 quad-core, accompagnato dalla GPU Mali-G31 e 2 gigabyte di RAM. A livello di memoria interna invece si parla di 8 gigabyte eMMC.

A livello software gli utenti troveranno Android 9.0 Pie, proprio come Mi Box S. Mi TV Stick supporterà anche il 4K HDR e l'audio DTS-HX. Il comparto connettività sarà composto da un modem WiFi 802.11 ac, il Bluetooth 4.2 ed una porta USB 3.0.

Sulla data di disponibilità non sono disponibilità non sono disponibili informazioni, tanto meno sull'eventuale lancio in Italia. Nella scheda tecnica però viene indicato un prezzo di 79,99 Dollari.